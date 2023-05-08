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17:14, 8 мая 2023Спорт

Стало известно единственное условие перехода Месси в «Аль-Хиляль»

TN: Месси перейдет в «Аль-Хиляль», если не получится совершить трансфер в «Барселону»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Стало известно единственное условие перехода аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом в Twitter сообщает корреспондент TN Пабло Гравеллоне.

По информации журналиста, форвард перейдет в «Аль-Хиляль» только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». Корреспондент TyC Sports Гастон Эдул добавил, что Месси еще не принял предложение саудовского клуба и намерен определиться с планами на будущее по окончании сезона-2022/2023.

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3 мая L’Equipe заявил, что в Саудовской Аравии готовят для Месси «самое большое предложение в истории футбола». Соглашение рассчитано на несколько лет. Ранее сообщалось, что в «Аль-Хиляле» аргентинцу готовы платить 400 миллионов евро в год.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Андрей Стрельцов
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