В «Колорадо» высказались о будущем Ничушкина после «инцидента с алкоголем»

В «Колорадо» выразили надежду на то, что Ничушкин останется частью команды в будущем

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарленд высказался о будущем российского нападающего Валерия Ничушкина в команде. Слова функционера приводит Denver Sports.

«Он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он будет очень важной частью нашей команды в будущем», — выразил мнение Макфарленд. Он добавил, что в настоящее время в клубе больше никак не могут комментировать ситуацию с форвардом.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». После этого он пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла». Агент россиянина Марк Гандлер опроверг информацию о наличии проблем. Однако позже The Denver Post сообщил, что в гостиничном номере игрока нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ничушкин в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2018 года. В 2019-м он пополнил состав «Колорадо». В сезоне-2022/2023 россиянин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.