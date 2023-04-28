В номере Ничушкина нашли пьяную девушку

The Denver Post: найденная в номере Ничушкина пьяная девушка ударила врача «Колорадо»

Пьяную девушку обнаружили в гостиничном номере российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Об этом пишет The Denver Post.

Источник издания сослался на заключение полиции Сиэтла и рассказал, что женщина была очень пьяной и не могла сама покинуть отель. Она ударила врача «Колорадо», который оказывал ей помощь. Он не стал подавать заявление в полицию. Девушка, чье имя не раскрывается, доставлена в больницу.

Лейтенант полицейского управления Денвера, находившийся с командой, сообщил полиции Сиэтла, что не получал сообщений о криминальных действиях. Отмечается, что девушка назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Также она подчеркнула, что «ей не следовало приезжать в США и что какой-то плохой человек взял ее паспорт». Уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». Позже его агент Марк Гандлер опроверг информацию об этих пролемах. «Ничушкин покинул "Колорадо" из-за проблем с алкоголем? Это не так», — отметил он.