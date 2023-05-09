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15:56, 9 мая 2023Спорт

Нурмагомедов высказался о нежелании бойцов драться с его братом

Хабиб Нурмагомедов о нежелании бойцов драться с его братом Умаром: был в такой же ситуации

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о нежелании бойцов драться с его двоюродным братом Умаром.

«[Глава UFC] Дэйна Уайт говорит, что никто не хочет рисковать и драться с Умаром Нурмагомедовым. Когда-то мы были в такой же ситуации вместе с Исламом Махачевым. Вы знаете, что было дальше», — написал спортсмен.

13 января Умар Нурмагомедов, пожаловался на то, что никто из представителей промоушена не хочет драться с ним. Глава UFC подтвердил это и объяснил, что те, кто опережают россиянина в рейтинге, не хотят рисковать своим местом.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.

Дарья Коршунова
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