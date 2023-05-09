Рогов объяснил причину отсутствия тяжелой техники на Параде Победы

Рогов заявил, что тяжелой техники не было на Параде Победы, потому что она нужна на фронте

Председатель движения «Мы вместе с Россией» объяснил причину отсутствия тяжелой техники на Параде Победы в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

«Наличие тяжелой техники на параде было бы неуместным, так как сегодня она нужна прежде всего на фронте и в воинских частях», — заявил чиновник.

Рогов отметил, что достаточно было прохождения танка Т-34 как символа победы в Великой Отечественной войне, зенитно-ракетного комплекса С-400 как демонстрации защищенного неба, а также стратегического ракетного комплекса «Ярс» как предостережения на случай глобального противостояния.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» также добавил, что Парад Победы был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу. Он назвал верным решение о его проведении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать. Президент России Владимир Путин пригласил посетить Москву 9 мая своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона. Также сообщалось, что на парад Победы в российскую столицу посетят президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.

В параде приняли участие свыше восьми тысяч военнослужащих из 30 парадных расчетов, в том числе 500 участников спецоперации.

