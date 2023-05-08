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22:42, 8 мая 2023Бывший СССР

Глава Туркмении прибудет в Москву на парад Победы

Президент Туркмении Бердымухамедов прибудет в Москву на парад Победы
Сердар Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов прибудет к утру вторника, 9 мая, в Москву на парад Победы. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

«Президент Туркмении принял приглашение, его прибытие ожидается к утру», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин пригласил посетить Москву 9 мая своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона. Также сообщалось, что на парад Победы в российскую столицу прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров.

Помимо этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак.

Юлия Мискевич
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