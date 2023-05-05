Путин пригласил президента Таджикистана на парад Победы

Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Рахмона на парад Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона посетить Москву 9 мая, чтобы посмотреть парад Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы среднеазиатской республики.

В пятницу, 5 мая, между политиками состоялся телефонный разговор, в котором они обменялись поздравлениями по случаю приближающегося торжества.

При этом, как уточняет агентство, в Душанбе решение о поездке таджикского лидера еще не принято.

Ранее стало известно, что на Парад Победы в российскую столицу прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров. Днем ранее он встретится с Путиным и обсудит двусторонние отношения.