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13:11, 5 мая 2023Бывший СССР

Путин пригласил президента Таджикистана на парад Победы

Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Рахмона на парад Победы в Москву

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Президент России Владимир Путин пригласил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона посетить Москву 9 мая, чтобы посмотреть парад Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы среднеазиатской республики.

В пятницу, 5 мая, между политиками состоялся телефонный разговор, в котором они обменялись поздравлениями по случаю приближающегося торжества.

При этом, как уточняет агентство, в Душанбе решение о поездке таджикского лидера еще не принято.

Ранее стало известно, что на Парад Победы в российскую столицу прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров. Днем ранее он встретится с Путиным и обсудит двусторонние отношения.

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Алевтина Запольская
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