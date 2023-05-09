Песков рассказал об отношении стран СНГ к 9 мая

Песков: многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем, который необходимо праздновать. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами», — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин пригласил посетить Москву 9 мая своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона. Также сообщалось, что на парад Победы в российскую столицу прибудут президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак.