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10:45, 9 мая 2023Спорт

Чимаев назвал имена шестерых желаемых соперников

Чимаев готов драться с Усманом, Ковингтоном, Эдвардсом, Мухаммадом, Уиттакером, Адесаньей

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в Twitter назвал имена шестерых желаемых соперников в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

По словам спортсмена, он готов встретиться с Белалом Мухаммадом, Камару Усманом, Исраэлем Адесаньей, Леоном Эдвардсом, Колби Ковингтоном, Робертом Уиттакером. Чимаев также подчеркнул, что у него нет личных проблем и он очень хочет выйти в октагон.

Ранее Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что Чимаеву мешают проводить поединки личные проблемы. Функционер уточнил, что это единственная причина, по которой спортсмен не выходит драться в октагон.

23 марта Чимаев заявил об отказах бойцов UFC драться с ним. Спортсмен отметил, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись. «Я не знаю, что случилось и чего я вообще жду», — добавил он.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

Алексей Гусев
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