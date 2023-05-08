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23:18, 8 мая 2023Спорт

Президент UFC заявил о мешающих боям личных проблемах Чимаева

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Хамзату Чимаеву мешают проводить бои личные проблемы
Дэйна Уайт

Дэйна Уайт. Фото: Aaron Meullion / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что шведскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хамзату Чимаеву мешают проводить поединки личные проблемы. Слова Уайта приводит TSN.

Уайт уточнил, что это единственная причина, по которой спортсмен не выходит в октагон. «Законы нашего бизнеса известны: мы должны давать спортсменам по три схватки в год. Если этого не происходит, мы обязаны платить им», — пояснил функционер.

23 марта Чимаев заявил об отказах бойцов UFC драться с ним. Спортсмен отметил, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись. «Я не знаю, что случилось и чего я вообще жду», — добавил он.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

Ксения Курашкина
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