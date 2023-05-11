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15:43, 11 мая 2023Спорт

Тренер ЦСКА сравнил победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина

Тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина несравнимы

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Тренер московского ЦСКА Сергей Федоров сравнил победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина. Его слова передает Sport24.

Федоров рассказал, что чувства от этих достижений несравнимы. «Там я был игроком, сейчас — тренером. После финального свистка ты отключаешься от Вселенной. Нет одинакового чувства», — поделился он.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Федоров трижды становился обладателем Кубка Стэнли, будучи игроком «Детройт Ред Уингс». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды завоевывал Кубок Гагарина в качестве тренера ЦСКА.

29 апреля ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина, одержав победу над казанским «Ак Барсом» в седьмом матче серии. Самым ценным игроком плей-офф стал нападающий армейцев Михаил Григоренко.

Дарья Коршунова
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