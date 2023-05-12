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18:21, 12 мая 2023Спорт

Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании сына с невестой

Мать футболиста Криштиану Роналду опровергла слухи о расставании сына с невестой

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Мать нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру отреагировала на слухи о расставании сына с невестой Джорджиной Родригес. Ее слова приводит Diario de Noticias.

Мать футболиста опровергла поступившую информацию. «Все пары ссорятся, так что все это ложь», — заявила она.

27 апреля Ajansspor сообщил, что Роналду хочет расстаться с Родригес. Стало известно, что 38-летнему футболисту не нравится, что девушка проводит свой день в торговых центрах и тратит много денег, больше ничего не делая. В ответ на это модель написала, что слухи распространяют завистники.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Анастасия Борисова
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