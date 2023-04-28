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10:20, 28 апреля 2023Спорт

Невеста Роналду отреагировала на слухи о расставании с футболистом

Джорджина Родригес написала о сплетнях на фоне слухов о расставании с футболистом Роналду

Фото: Amr Nabil / AP

Модель Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на слухи о расставании с футболистом.

«Завистники изобретают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты им верят», — написала Родригес. Она цитировала песню If I Die Ромео Сантоса.

27 апреля Ajansspor сообщил, что Роналду хочет расстаться с Родригес. Стало известно, что 38-летнему футболисту не нравится, что девушка проводит свой день в торговых центрах и тратит много денег, больше ничего не делая.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

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Анастасия Борисова
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