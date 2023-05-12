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23:51, 12 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о ранении депутата Госдумы при обстреле Луганска

СЦКК ЛНР сообщил о ранении депутата Госдумы Виктора Володацкого при обстреле Луганска

Фото: Telegram-канал представительства СЦКК в ЛНР

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram-канале сообщило о том, что в результате обстрела Луганска ранения получил депутат Госдумы Виктор Володацкий. Также стало известно, что были ранены шестеро детей.

«По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела города Луганск, ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий», — сообщили в представительстве.

Ранее в СЦКК рассказали, что при обстреле Луганска, вероятно, были применены две крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Гром» украинского производства.

О взрывах в Луганске стало известно вечером 12 мая. Корреспонденты сообщили о появлении в небе облака черного дыма. Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру города.

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Марина Совина
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