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14:00, 12 мая 2023Спорт

Стал известен возможный соперник сборной России по футболу в товарищеском матче

В Минспорта Индонезии рассказали о желании сборной России провести товарищеский матч

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо рассказал о желании сборной России по футболу провести товарищеский матч. Его слова со встречи с послом России Людмилой Воробьевой приводятся на сайте организации.

«Мы бы хотели провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии. Надеюсь, это случится», — рассказал он. Министр добавил, что сначала необходимо согласовать мероприятие с Футбольной ассоциацией Индонезии.

Ранее стали известны еще несколько возможных соперников российской сборной. Сообщалось, что могут быть организованы матчи с Камеруном и ОАЭ. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что говорить о встречах с европейскими сборными пока рано.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Дарья Коршунова
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