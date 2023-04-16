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19:03, 16 апреля 2023Спорт

Назван возможный соперник сборной России по футболу в международном матче

«Спорт-Экспресс»: в 2023 году сборная России по футболу может провести матч с Камеруном

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Спорт-Экспресс» назвал еще одного возможного соперника сборной России по футболу в международном матче. Об этом сообщается на сайте издания.

По информации источника, отечественная команда сыграет против Камеруна. Встреча может состояться в России до конца 2023 года.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что команда может встретиться с футболистами из стран Азии, Африки и Латинской Америки. «С Европой рано или поздно мы сыграем, но говорить о том, что в июне мы проведем какой-то матч, я бы не спешил», — заявил он.

26 марта россияне со счетом 2:0 одержали победу над командой Ирака в товарищеском матче. 23 марта сборная России сыграла вничью 1:1 с Ираном.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Дарья Коршунова
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