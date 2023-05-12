В США высказались о передаче Киеву ракет большой дальности

Белый дом: США не принимали решения приступить к передаче Украине ракет большой дальности

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не принимал решения приступить к передаче Киеву ракет большой дальности, несмотря на поставки Лондона. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается любых других изменений в отношении ракетных систем большей дальности, наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились», — сказал он.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников писал, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Позднее эту информацию подтвердил министр обороны королевства Бен Уоллес.