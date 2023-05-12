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12:26, 12 мая 2023Спорт

Появилось видео с места смертельной аварии экс-футболиста «Спартака»

«Говорит Москва» опубликовал видео с места аварии, в которой погиб экс-футболист Каракин

Telegram-канал «Говорит Москва» опубликовал видео с места аварии, в которой погиб бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин.

Авария произошла в ночь на 12 мая около подмосковного поселка Лесной городок на Минском шоссе. На кадрах видно, что автомобиль Nissan GTR, в котором находились Каракин и оператор, превратился в груду металла.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП 32-летнего Каракина попал реанимацию в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось его спасти, экс-спортсмен скончался утром 12 мая. Оператор был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Каракин — воспитанник московского «Спартака». Он выступал за молодежные команды красно-белых и «Динамо», а также играл за подмосковные «Химки». В 2018 году Каракин завершил профессиональную карьеру.

Дарья Коршунова
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