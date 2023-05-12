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11:15, 12 мая 2023Спорт

Бывший футболист «Спартака» насмерть разбился во время уличных гонок

Shot: экс-футболист «Спартака» Александр Каракин насмерть разбился во время уличных гонок
СюжетДТП в Москве:

Фото: Telegram-канал SHOT

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин насмерть разбился в ДТП под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 12 мая на 30-м километре Минского шоссе во время уличных гонок, которые проводятся там еженедельно. Экс-футболист на автомобиле Nissan GTR не справился с управлением и на высокой скорости врезался в отбойник, после чего вылетел на середину дороги.

В результате ДТП 32-летнего Каракина госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находился в реанимации, однако врачам не удалось его спасти, экс-спортсмен скончался утром 12 мая. Вместе с ним в автомобиле находился оператор. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Каракин — воспитанник московского «Спартака». Он выступал за молодежные команды красно-белых и «Динамо», а также играл за подмосковные «Химки». В 2018 году Каракин завершил профессиональную карьеру.

Андрей Стрельцов
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