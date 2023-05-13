В Евросоюзе подсчитали количество необходимых ВСУ в Артемовске снарядов

Боррель заявил, что сейчас войскам Украины в Артемовске необходима тысяча снарядов в день

Украинским войскам, находящимся сейчас в Артемовске, необходима тысяча снарядов в день для ведения боевых действий. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Он отметил, что такое количество снарядов необходимо ВСУ, чтобы «продолжать бороться с огневой мощью России». Запад поставляет боеприпасы, но необходимо наращивать темпы, отметил Боррель.

Ранее стало известно, что Германия решила отправить Украине пакет военной помощи на 2,7 миллиарда евро. Der Spiegel писал, что среди запланированных к поставке образцов техники — 20 бронемашин пехоты Marder, несколько десятков танков Leopard и 200 беспилотников.

9 мая появились данные о новых поставках техники Украине и со стороны США — объем оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Вашингтон также заявил о поддержке «самых неотложных потребностей Украины» и приверженности наращиванию потенциала ВСУ.

Кроме того, глава дипломатии ЕС также заявил, что европейские страны и организации оказали Украине суммарную помощь в размере 16 миллиардов евро. Боррель рассказал, что первый транш Украине со стороны стран ЕС составлял 500 миллионов евро. При этом в настоящий момент объединение «приближается к шести тысячам миллионов евро».

В то же время глава дипломатии ЕС назвал способ немедленно прекратить конфликт на Украине. Боррель счел, что это возможно, если страны Запада прекратят военную поддержку Киева.