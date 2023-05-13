Германия решила отправить Украине пакет военной помощи на 2,7 миллиарда евро

Der Spiegel: Германия решила отправить Киеву военную технику на 2,7 миллиарда евро

Германия решила отправить Киеву военную технику на 2,7 миллиарда евро. О новом пакете военной помощи сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, техника будет отправлена Украине в ближайшие дни и месяцы.

Среди запланированных к поставке образцов техники — 20 бронемашин пехоты Marder, несколько десятков танков Leopard и 200 беспилотников. Кроме того, Украине передадут средства противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасы.

Официально о новом пакете военной помощи пока не сообщалось.

Ранее стало известно о новых поставках техники Украине со стороны США — объем поставок оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Вашингтон также заявил о поддержке «самых неотложных потребностей Украины» и приверженности наращиванию потенциала ВСУ.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.