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18:02, 13 мая 2023Спорт

Тренер «Спартака» объяснил отказ общаться с журналистами

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль извинился перед журналистами за отказ общаться с ними

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался общаться с журналистами после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

Абаскаль извинился за это решение. «Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые переходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы», — заявил он. Тренер подчеркнул, что уважает репортеров, и попросил в ответ от них того же.

Ранее 13 мая «Спартак» сыграл вничью с подмосковными «Химками». После 27 матчей столичный клуб располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 50 очков.

34-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. До этого он возглавлял швейцарский «Базель».

Дарья Коршунова
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