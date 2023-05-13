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12:30, 13 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении более 170 объектов инфраструктуры за сутки

На Украине заявили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за минувшие сутки

Фото: AP

На Украине за минувшие сутки было повреждено более 170 объектов инфраструктуры. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на военный медиацентр «Украина».

«По предоставленной ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры», — заявили в медиацентре.

Ранее 13 мая сообщалось, что повреждения получил один из объектов критической инфраструктуры в Хмельницкой области и промышленное предприятие в Николаевской области Украины. В результате ударов на обоих объектах произошел пожар. Также в Хмельницкой области повреждения получили промышленные объекты и административные здания.

До этого стало известно, что в Киевской и Одесской областях, а также в Николаеве, Херсоне и Запорожье произошли взрывы.

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Варвара Кошечкина
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