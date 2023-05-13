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11:34, 13 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Николаеве

Глава Николаевской области Украины Ким заявил о повреждении промышленного предприятия
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Промышленное предприятие, располагающееся в Николаеве, получило повреждения в результате атаки российских военных. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Город Николаев: из-за попадания боеприпасов разрушено двухэтажное здание на предприятии», — заявил Ким. По его словам, в результате обстрела на предприятии произошел пожар. К настоящему времени он уже потушен.

О взрывах в Николаеве стало известно ранее 13 мая. Тогда сообщалось также о взрывах в Киевской и Одесской областях, Херсоне и Запорожье.

Варвара Кошечкина
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