На Украине заявили о пожаре на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области

Мэр Симчишин заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области

На одном из объектов критической инфраструктуры в Хмельницкой области Украины произошел пожар. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил мэр областного центра Александр Симчишин в своем Telegram-канале.

«Пожар продолжается», — заявил мэр.

По его данным, также в регионе повреждения получили промышленные объекты и административные здания.

О том, что в Хмельницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры, стало известно ранее 13 мая. Отмечалось, что объект, о котором идет речь, находится за пределами населенных пунктов. Сообщалось, что на месте происшествия работают необходимые службы.

Ранее в Киеве и областях Украины объявили воздушную тревогу. Сигналы прозвучали в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях.

