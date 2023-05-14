Главного тренера «Динамо» отправили в отставку

«Динамо» отправило в отставку главного тренера Йокановича после поражения от «Ахмата»

Московское «Динамо» отправило в отставку главного тренера клуба Славишу Йокановича. Об этом заявил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин, слова которого приводит РИА Новости.

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер», — рассказал Гафин. Увольнение произошло на фоне разгромного поражения бело-голубых в матче против «Ахмата» (0:3).

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Контракт был заключен на один год с возможностью продления на еще два года при достижении с командой определенных результатов.

После 27 туров «Динамо» располагается на седьмой строке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда имеет в активе 42 очка.