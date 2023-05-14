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18:31, 14 мая 2023Спорт

«Ахмат» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

«Ахмат» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 3:0 в матче 27-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Грозненский «Ахмат» на выезде разгромил московское «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник Нене Гбамбле, а также нападающие Мохамед Конате и Владимир Ильин.

Победа помогла команде из Грозного закрепиться на пятом месте в турнирной таблице чемпионата страны с 46 очками. «Динамо», имея в активе 42 очка, располагается на седьмой строке.

В следующем туре 20 мая «Ахмат» дома сыграет с подмосковными «Химками». «Динамо» в тот же день проведет гостевую встречу со столичным «Торпедо».

Дарья Коршунова
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