Уровень чемпионата мира по хоккею без сборной России оценили

Быков заявил, что чемпионат мира по хоккею потерял в зрелищности без сборной России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил уровень чемпионата мира по хоккею 2023 года без россиян. Его слова приводит Sport24.

«Конечно, без участия команды России этот чемпионат потерял в зрелищности. Россия всегда приносит яркие эмоции для всех болельщиков хоккея», — заявил специалист. Он добавил, что Федерации хоккея России стоит искать возможности организовывать международные встречи, чтобы сборная могла сопоставить свой уровень.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что, несмотря на отстранение, сборной России начислят очки в рейтинге после чемпионата мира. Команда получит 1120 очков.

Чемпионат мира-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций IIHF. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Команды не примут участия во всех турнирах под эгидой IIHF до конца сезона-2023/2024.