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19:38, 11 мая 2023Спорт

Глава IIHF рассказал о начислении очков сборной России после чемпионата мира

Глава IIHF Тардиф заявил, что сборная России получит 1120 очков после чемпионата мира-2023

Фото: Dennis Pajot / Getty Images

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, сколько очков сборной России начислят в рейтинге после чемпионата мира 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

«Россия и Белоруссия получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования», — заявил глава IIHF. Год назад после завершения чемпионата мира в Тампере россияне получили 1120 очков.

По итогам 2022 года рейтинг возглавляет сборная Финляндии, набравшая 4130 очков. На втором месте располагается Канада, имея в активе 3990 очков. Россия находится на третьем месте с 3935 очками.

Чемпионат мира пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии пропустят турнир из-за отстранения IIHF. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Команды не примут участия во всех турнирах под эгидой IIHF до конца сезона-2023/2024.

Анастасия Борисова
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