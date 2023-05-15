Ротенберг оценил уровень чемпионата мира по хоккею без сборной России

Роман Ротенберг заявил, что уровень чемпионата мира по хоккею без сборной России упал

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг оценил уровень чемпионата мира по хоккею 2023 года без сборной России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Уровень упал ниже плинтуса. Без нашего вклада в развитие мирового хоккея очень страдает само дело. Россия для других команд с точки зрения мотивации — словно красная тряпка для быка», — заявил Ротенберг. По его мнению, сборной Канады не интересно играть на молодежных и взрослых чемпионатах мира, а телерейтинги в их стране рухнули.

11 мая президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что, несмотря на отстранение, сборной России начислят очки в рейтинге после чемпионата мира. Команда получит 1120 очков.

Чемпионат мира-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций IIHF. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Команды не примут участия во всех турнирах под эгидой IIHF до конца сезона-2023/2024.