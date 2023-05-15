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20:09, 15 мая 2023Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги объявили на всей территории Украины вечером 15 мая
СюжетВзрыв в Луганске

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По всей территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги вечером 15 мая. Об этом сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.

Первый сигнал о тревоге прозвучал в 19:27 по московскому времени в подконтрольной Киеву Запорожской области. Далее тревога распространилась на Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ранее 15 мая в центре Луганска произошел взрыв. Он прогремел в барбершопе The Brothers рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадал один из руководителей Министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет, а также другие мирные жители.

14 мая Министерство обороны России сообщило об ударе по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по позициям украинских военных близ населенных пунктов Петропавловка и Тернополь.

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Алевтина Запольская
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