На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги объявили на всей территории Украины вечером 15 мая

По всей территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги вечером 15 мая. Об этом сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.

Первый сигнал о тревоге прозвучал в 19:27 по московскому времени в подконтрольной Киеву Запорожской области. Далее тревога распространилась на Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ранее 15 мая в центре Луганска произошел взрыв. Он прогремел в барбершопе The Brothers рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадал один из руководителей Министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет, а также другие мирные жители.

14 мая Министерство обороны России сообщило об ударе по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по позициям украинских военных близ населенных пунктов Петропавловка и Тернополь.