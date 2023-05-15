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15:26, 15 мая 2023Силовые структуры

Стало известно о возможном покушении на одного из руководителей МВД ЛНР

Shot: взрыв в барбершопе в Луганске мог быть покушением на одного из руководителей МВД ЛНР
СюжетВзрыв в Луганске
Игорь Корнет

Игорь Корнет. Фото: Telegram-канал Shot

Взрыв, прогремевший в луганском барбершопе The Brothers, мог быть покушением на одного из руководителей Министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомленный источник.

По данным ТАСС, при взрыве в центре города пострадал временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Он получил сильное ранение и был доставлен в реанимацию.

О взрыве в Луганске стало известно днем в понедельник, 15 мая. Он прогремел рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о работе на месте происшествия всех профильных ведомств, МЧС и скорой помощи.

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Варвара Кошечкина
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