Силовые структуры
Стало известно о возможном покушении на одного из руководителей МВД ЛНР
Shot: взрыв в барбершопе в Луганске мог быть покушением на одного из руководителей МВД ЛНРСюжетВзрыв в Луганске
Взрыв, прогремевший в луганском барбершопе The Brothers, мог быть покушением на одного из руководителей Министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомленный источник.
По данным ТАСС, при взрыве в центре города пострадал временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Он получил сильное ранение и был доставлен в реанимацию.
О взрыве в Луганске стало известно днем в понедельник, 15 мая. Он прогремел рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о работе на месте происшествия всех профильных ведомств, МЧС и скорой помощи.