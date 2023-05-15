Военные вертолеты направили на тушение лесных пожаров в российском регионе

В Свердловской области к тушению лесных пожаров привлекли военные вертолеты

К тушению лесных пожаров в Свердловской области привлекли военные вертолеты Ми-8. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Три вертолета соединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО осуществляют сбросы воды на очаги пожаров в районах населенных пунктов Полевской, Мраморское и Суворы», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в данных районах проживает более 50 тысяч человек, а также находятся металлургические, обрабатывающие и сельскохозяйственные предприятия.

За одну летную смену, по данным Минобороны, воздушные суда совершают до 12 сбросов воды общим объемом около 50 тонн. Также вертолеты осуществляют превентивный пролив по основным направлениям распространения пожара.

6 мая губернатор российского региона Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической. Вечером того же дня в поселке Первомайский сгорели два склада с порохом. Смог 9 мая дошел до Екатеринбурга.

В конце апреля в Свердловской области в результате пожаров сгорело около 180 строений, преимущественная часть которых — жилые. Больше всего пострадало село Сосьва. На кадрах, опубликованных с места, видно, что дома буквально сгорели дотла.