Inside the Games: российские спортсмены не выступят на Европейских играх 2023 года

В Европейских олимпийских комитетах (ЕОК) подтвердили, что российские спортсмены пропустят Европейские игры 2023 года. Организация прокомментировала решение изданию Inside the Games.

«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве», — заявили в ЕОК. В организации отметили, что до начала соревнований осталось менее 40 дней, поэтому решение не изменится.

Европейские игры-2023 пройдут с 21 июня по 2 июля. Соревнования примет польский Краков.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян и белорусов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.