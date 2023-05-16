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21:41, 16 мая 2023Бывший СССР

На Украине оценили ситуацию в Артемовске

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал сложной ситуацию в Артемовске

Фото: РИА Новости

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут) в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА Новости.

Данилов охарактеризовал ситуацию в городе как сложную. Ранее о напряженной ситуации в Артемовске заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об ожесточенных боях в этом районе сообщало и Минобороны России.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач назвал главное преимущество, которым обладают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске. По его словам, у них имеются значительные разведывательные возможности. Ткач уточнил, что Киеву помогают множество западных частных компаний, у которых есть собственные спутники на орбите.

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Марина Совина
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