Названо главное преимущество украинских военных в Артемовске

Военкор Ткач назвал главным преимуществом ВСУ в Артемовске хорошую разведку

Военный корреспондент Василий Ткач в разговоре с Ura.ru назвал главное преимущество, которым обладают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название города — Бахмут). По его словам, у них имеются значительные разведывательные возможности.

«У них очень хорошая разведка натовская, которая позволяет находить какие-то узкие места, где их атака будет наиболее успешной. По количеству — спутников, беспилотников — они нас сейчас превосходят», — заявил он.

Ткач уточнил, что Киеву помогают множество западных частных компаний, у которых есть собственные спутники на орбите. Он добавил, что ВСУ располагает большим количеством беспилотников которые способны вести разведку, а также им передают данные самолеты-разведчики стран НАТО.

Военкор подчеркнул, что ни российские, ни украинские военные пока не стремятся собрать силы для того, чтобы провести генеральное сражение за город. Он отметил, что ВСУ понимают, что в случае скопления большого количества сил они могут быть атакованы российской артиллерией и уничтожены.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ведут ожесточенные бои в Артемовске. В оборонном ведомстве добавили, что наиболее ожесточенные бои идут на западных окраинах города.