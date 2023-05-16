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09:46, 16 мая 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о напряженной ситуации в Артемовске

Глава ДНР Пушилин заявил о переброске подкрепления для российских сил в Артемовск

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) напряженная, однако Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвижение и перебросили в город резервы, передает ТАСС.

По словам Пушилина, несмотря на сложности, в городе остается все меньше высотных зданий, контролируемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Также врио главы ДНР сообщил, что ВС РФ взяли под контроль несколько укрепрайонов украинской армии на авдеевском направлении и продвигаются в сторону поселка Первомайское.

Ранее, 15 мая, Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта. «Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится», — рассказал он, добавив, что украинская армия совершает попытки «прощупать позиции» российских войск.

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Алевтина Запольская
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