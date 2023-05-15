В ДНР заявили об активизации украинской армии по всей линии фронта

Денис Пушилин заявил об активизации украинских войск по всей линии боевого соприкосновения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались по всей линии фронта. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим действительно активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится», — рассказал он. По словам Пушилина, украинская армия совершает попытки «прощупать позиции» российский войск.

Также ВСУ пытаются провести разведку боем на ряде участков фронта, добавил врио главы региона. Он обратил внимание, что ситуация находится под контролем.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин сообщил об усилении работы авиации и артиллерии российских сил. Как он утверждал, это связано с грядущими событиями на линии боевого соприкосновения. 5 мая российские войска улучшили позиции на трех направлениях: авдеевском, дзержинском и марьинском.