В ДНР сообщили об усилении работы авиации и артиллерии российских сил

Советник Пушилина Гагин сообщил об усилении работы авиации и артиллерии российских сил

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил об усилении работы авиации и артиллерии российских сил. Его комментарий приводит ТАСС.

«Активизация связана с грядущими событиями на линии боевого соприкосновения», — заявил Гагин.

Ранее Пушилин рассказал об улучшении российских позиций на трех направлениях: авдеевском, дзержинском и марьинском.

11 апреля врио главы ДНР сообщил об успешном окружении Авдеевки Вооруженными силами России. Он заявлял, что российские бойцы более «плотно держат под огневым контролем» пути снабжения украинской армии.