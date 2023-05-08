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17:18, 8 мая 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об усилении работы авиации и артиллерии российских сил

Советник Пушилина Гагин сообщил об усилении работы авиации и артиллерии российских сил

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил об усилении работы авиации и артиллерии российских сил. Его комментарий приводит ТАСС.

«Активизация связана с грядущими событиями на линии боевого соприкосновения», — заявил Гагин.

Ранее Пушилин рассказал об улучшении российских позиций на трех направлениях: авдеевском, дзержинском и марьинском.

11 апреля врио главы ДНР сообщил об успешном окружении Авдеевки Вооруженными силами России. Он заявлял, что российские бойцы более «плотно держат под огневым контролем» пути снабжения украинской армии.

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Екатерина Ештокина
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