Пушилин сообщил об окружении Авдеевки российскими силами

Пушилин: силы РФ окружают Авдеевку и держат пути снабжения ВСУ под огневым котролем

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успешном окружении Авдеевки Вооруженными силами России (ВС РФ) и контроле путей снабжения украинской армии. Его слова приводит ТАСС.

«Наша армия также успешно продолжает окружение Авдеевки в ДНР и более плотно держит под огневым контролем пути снабжения врага», — заверил врио главы республики.

Ранее советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что большое количество украинских солдат сдаются в плен под Авдеевкой. «Сейчас именно в этом районе [под Авдеевкой] очень много военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые сдаются в плен», — сообщил он.