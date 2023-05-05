В ДНР сообщили об улучшении позиций России на трех направлениях

Пушилин: Россия улучшила позиции на авдеевском, дзержинском и марьинском направлениях

Российские силы улучшили позиции на трех направлениях: авдеевском, дзержинском и марьинском. Об этом сообщил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«1-й армейский корпус ДНР РФ продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на марьинском, авдеевском, дзержинском направлениях», — также подчеркнул он.

Ранее Пушилин сообщил об успешном окружении Авдеевки Вооруженными силами России. Он заявлял, что российские бойцы более «плотно держат под огневым контролем» пути снабжения украинской армии.

19 апреля врио главы ДНР заявил, что на авдеевском направлении улучшились позиции российских военнослужащих. По его словам, российские бойцы «работают активно» на указанном направлении.