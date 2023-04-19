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10:01, 19 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об улучшении российских позиций на авдеевском направлении

Пушилин: позиции российских подразделений на авдеевском направлении улучшились

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» рассказал, что на авдеевском направлении улучшились позиции российских военнослужащих.

По его словам, российские бойцы «работают активно» на указанном направлении. У нескольких подразделений, которые заходят с разных позиций, фиксируются «успехи и улучшение позиций».

Ранее Пушилин заявил об успешном окружении Авдеевки Вооруженными силами России. Он отметил, что российские бойцы более «плотно держат под огневым контролем» пути снабжения украинской армии. По словам советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, множество солдат Вооруженных сил Украины сдаются под Авдеевкой в плен.

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Варвара Кошечкина
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