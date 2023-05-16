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09:47, 16 мая 2023Спорт

Определились полуфиналисты Кубка Стэнли

В полуфинале Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с «Вегасом», а «Каролина» с «Флоридой Пантерс»

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Определились полуфиналисты Кубка Стэнли сезона-2022/2023. Статистика доступна на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В финале Западной конференции между собой сыграют «Даллас Старс» и «Вегас Голден Найтс», в финале Восточной — «Каролина Харрикейнс» и «Флорида Пантерс». Россию в полуфинале представит вратарь Сергей Бобровский («Флорида»), а также нападающие Иван Барбашев («Вегас») и Евгений Дадонов («Даллас»).

Первый матч между «Каролиной» и «Флоридой» пройдет 19 мая и начнется в 03:00 по московскому времени. Стартовая встреча между «Далласом» и «Вегасом» состоится днем позднее в это же время.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш». Команда впервые с 2001 года выиграла трофей, оказавшись сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг» в финальной серии плей-офф НХЛ.

Анастасия Борисова
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