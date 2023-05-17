В США захотели восполнить стратегический резерв нефти

CNN: администрация Байдена закупит 3 млн баррелей нефти для стратегического резерва

Администрация президента США Джо Байдена намерена закупить три миллиона баррелей нефти для восполнения истощенного стратегического нефтяного резерва (SPR). Об этом сообщает CNN.

Как стало известно телеканалу, Министерство энергетики рассматривает предложения о поставках сырой нефти для пополнения запасов одного из четырех крупных нефтехранилищ Big Hill. Уточняется, что в настоящее время запасы топлива в SPR упали до 362 миллионов баррелей — это самый низкий уровень с 1983 года. При этом на момент вступления Байдена в должность в январе 2021 года в SPR хранилось около 638 миллионов баррелей нефти, отмечает телеканал.

В апреле координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США видят сложности в восполнении стратегических резервов нефти. До этого министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что стране потребуется несколько лет для их восполнения, так как процесс тормозится желанием американских властей закупиться топливом дешевле, чем они его продавали.