В УНИКСе рассказали о давлении на тренера клуба в Хорватии

Президент УНИКСа рассказал, что в Хорватии оказывают давление на семью тренера Перасовича

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев рассказал о давлении на главного тренера команды Велимира Перасовича в Хорватии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Богачев отметил, что со специалистом предварительно обсудили продление контракта, однако конкретики в переговорах пока не достигли. «Естественно, хотим его оставить. У тренера есть свои обстоятельства, назовем их семейными. Плюс отношение к нам за рубежом. Перасович из Хорватии, там определенная политика, на семью оказывается давление», — заявил функционер. Он добавил, что Перасович очень ценит отношение к нему со стороны руководства и болельщиков клуба.

6 мая УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023, обыграв в финальной серии «Локомотив». Противостояние завершилось со счетом 4:1 в пользу казанцев. Для УНИКСа это первая в истории победа в чемпионате страны. Ранее команда шесть раз становилась серебряным и восемь раз — бронзовым призером турнира.

Перасович возглавил клуб в 2021 году. Ранее он тренировал испанскую «Басконию», турецкий «Анадолу Эфес» и сборную Хорватии.