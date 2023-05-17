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15:08, 17 мая 2023Интернет и СМИ

В российском регионе опровергли проведение переписи мужчин и установку КПП

Правительство Воронежской области опровергло проведение переписи мужчин и установку КПП

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

В соцсетях и мессенджерах распространилось сообщение о том, что в Воронежской области якобы проведут перепись граждан мужского пола, а также установят контрольно-пропускные пункты (КПП). Однако правительство российского региона опровергло эту информацию.

Одним из первых такое сообщение опубликовал Telegram-канал «Любимый Воронеж». Кроме того, в местных СМИ утверждается, что эти данные распространялись в мессенджерах среди жителей региона.

В публикации заявляется, что губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о проведении в регионе переписи населения, а именно — лиц мужского пола, достигших совершеннолетия. К посту прикреплена фотография якобы соответствующего документа. Согласно снимку, Гусев также якобы постановил организовать в регионе контрольно-пропускные пункты. Дата подписания предполагаемого постановления — 24 апреля 2023 года, его номер — 459.

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Как обратил внимание Telegram-канал «Война с фейками», номер предполагаемого документа не соответствует дате: сейчас у последнего подписанного воронежским правительством постановления номер 347. В предполагаемом документе также присутствует орфографическая ошибка: в словосочетании «во исполнения» неправильно указано окончание слова (верный вариант — «во исполнение»). Кроме того, слово «правительство» в официальных постановлениях пишется с большой буквы, в то время как в опубликованном якобы документе оно приведено с маленькой.

«Термин "перепись населения" предполагает учет всего населения, вне зависимости от пола и возраста, поэтому его использование в подобном постановлении не корректно. Также при проведении переписи населения законом не предусматривается установки каких-либо контрольно-пропускных пунктов», — также уточняет «Война с фейками». Все вышеперечисленное указывает на недостоверный характер публикации и «постановления».

Правительство Воронежской области в своем Telegram-канале назвало фейком якобы документ о проведении переписи мужского населения и установке в регионе КПП. «Официально заявляем, что такой скриншот является вымыслом, а информация, содержащаяся в нем, не соответствует решениям, принимаемым властями регион», — добавили в правительстве. Там также предупредили население об ответственности за распространение ложной информации.

Ложные утверждения о проведении в Воронежской области переписи граждан мужского пола и установке КПП не получили распространения в СМИ. В то же время ряд изданий опубликовал опровержение фейка (1, 2, 3). Предупреждение о том, что эта информация является недостоверной, также появилось во множестве местных Telegram-каналов и сообществ во «ВКонтакте» (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Олег Давыдов
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