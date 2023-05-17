Захарова назвала цель поездок Зеленского в Европу

Захарова: Зеленский, посещая европейские страны, пытается реанимировать интерес к Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что, посещая европейские страны, президент Украины Владимир Зеленский пытается реанимировать интерес к происходящим на украинской территории событиям.

По ее словам, интерес к Украине среди европейцев катастрофически падает, поэтому лидера страны возят «на гастроли», пытаясь реанимировать заинтересованность в виде какого-то понимания и сочувствия. Дипломат отметила, что украинский конфликт затронул многие страны, поэтому у местных жителей возникает вопрос о том, когда он закончится, а также почему они должны его финансировать.

«И сколько бы [канцлер ФРГ Олаф] Шольц ни кричал нацистские словеса, все больше интересуются коррупционным скандалом вокруг него, а не бесконечным повторением слова "Украина". Вот для этого Зеленского и возят — я считаю, что в рамках шоу уродов — по странам Евросоюза и странам НАТО», — заключила она.

Ранее Шольц принял Зеленского с воинскими почестями в Берлине, несмотря на то, что тот совершал рабочий, а не государственный визит. Позднее в Ахене украинского лидера наградили премией имени Карла Великого. В ходе встречи Шольц публично выкрикнул «Слава Украине». По словам Захаровой, подобным поступком он перешел границу.