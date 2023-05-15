Захарова прокомментировала слова Шольца «Слава Украине»

Представитель МИД Захарова: канцлер ФРГ Шольц перешел границу, выкрикнув «Слава Украине»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перешел границу, публично выкрикнув «Слава Украине» на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

«Олаф Шольц перешел четкую границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий: публично выкрикнул нацистское приветствие», — написала она.

По словам Захаровой, «"Слава Украине!" − это лозунг, кричалка нацистов». Дипломат также указала, что российская сторона неоднократно напоминала об этом на международных брифингах и в материалах в социальных сетях.

«На немецкие политические элиты давит тяжесть коррупционных скандалов. Выход из ситуации германские политики нашли необычный − удачно зигануть, прогнувшись перед Вашингтоном», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Шольц принял Зеленского с воинскими почестями в Берлине, несмотря на то, что тот совершает рабочий, а не государственный визит. Позднее в немецком Ахене Зеленского наградили премией имени Карла Великого.