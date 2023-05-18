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09:40, 18 мая 2023Силовые структуры

Появились новые кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Крыму

Опубликованы новые кадры с места взрыва на железной дороге рядом с Симферополем

Фото: Telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма»

Опубликованы новые кадры с места взрыва на железной дороге рядом с Симферополем. Фото публикует Telegram-канал «Крым 24».

На снимках видны сошедшие с рельсов вагоны поезда.

Ранее сообщалось, что до взрыва у железнодорожного полотна в Крыму видели подозрительного мужчину.

Взрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе Крыма произошел 18 мая около 8:20 утра. В результате ЧП с рельс сошли пять вагонов с зерном. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — 2 метра.

Екатерина Власова
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