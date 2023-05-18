Появились новые кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Крыму

Опубликованы новые кадры с места взрыва на железной дороге рядом с Симферополем

Опубликованы новые кадры с места взрыва на железной дороге рядом с Симферополем. Фото публикует Telegram-канал «Крым 24».

На снимках видны сошедшие с рельсов вагоны поезда.

Ранее сообщалось, что до взрыва у железнодорожного полотна в Крыму видели подозрительного мужчину.

Взрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе Крыма произошел 18 мая около 8:20 утра. В результате ЧП с рельс сошли пять вагонов с зерном. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — 2 метра.