В Польше сообщили о найденной бетонной боеголовке «российской ракеты»

Канцелярия президента Польши заявила о найденной бетонной боеголовке «российской ракеты»

Найденная в Польше боеголовка якобы российской ракеты оказалась сделана из бетона. С таким заявлением в эфире радио RMF FM выступил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот.

«Что касается боеголовки, то она обнаружена и изучается соответствующими учреждениями. Она особенная, потому что не содержит взрывчатки, а сделана из бетона, в соответствии с российскими инновационными технологиями», — сказал чиновник.

Шрот предположил, что это ракета-обманка, сделанная, чтобы сбить с толку украинские ПВО. По его мнению, боевую часть снаряда залили бетоном, «потому что без нее ракета летать не может».

27 апреля Минобороны Польши сообщило, что обломки неопознанного военного объекта обнаружили на северо-западе страны недалеко от городов Замосць и Быдгощ. Радио RMF FM ранее утверждало, что этот объект — ракета класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке.

Портал Onet со ссылкой на источники в польской армии заявил, что найденную ракету могли выпустить с российского самолета из Белоруссии, однако «у них пока нет стопроцентного подтверждения этого факта». Тем не менее польский генерал Роман Полько усомнился в российском происхождении обломков.